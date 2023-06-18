Шойгу поздравил военных медиков России с профессиональным праздником

Министр обороны выразил им благодарность за самоотверженный труд, профессионализм и верность воинскому и профессиональному долгу

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МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу посетил военнослужащих - участников спецоперации, находящихся на лечении в Центральном военно-клиническом госпитале им. А. А. Вишневского и вручил им государственные награды, ордена Мужества, медали Суворова и медали "За Отвагу". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Быстрая эвакуация - это самое главное. За всю историю различных войн и операций на сегодняшний день самое большое количество выживших - именно за счет быстрой эвакуации. Врачи молодцы, на месте работают очень хорошо и оперативно. Где-то используют авиацию, где-то автотранспорт. Спасибо врачам, спасибо ребятам, которые эвакуировали, и вам спасибо! Выздоравливайте!" - сказал Шойгу, общаясь с военнослужащими.

Глава российского военного ведомства поздравил специалистов медицинской службы Вооруженных сил РФ с профессиональным праздником - Днем медицинского работника и подчеркнул, что все награжденные достойно выполнили свой воинский долг.

Министр выразил благодарность военным медикам за самоотверженный труд, профессионализм и верность воинскому и профессиональному долгу, отметив особую роль военных врачей и медсестер в оказании медицинской помощи раненым во время специальной военной операции.

"Ваши заслуги невозможно переоценить! Желаю вам мужества, терпения, крепкого здоровья и успехов в самой благородной службе - защите жизни и здоровья наших военнослужащих", - сказал Шойгу.

Минобороны отмечает, что всего с начала проведения специальной военной операции более 70% военных врачей, среднего и младшего медицинского персонала получили боевой опыт. За мужество и героизм, проявленные при спасении жизней военнослужащих, более 4,5 тыс. военных медиков были отмечены государственными наградами.