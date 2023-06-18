18 июня, 09:15
Военная операция на Украине

Минобороны РФ показало кадры уничтожения бронетехники ВСУ на южнодонецком направлении

Минобороны РФ
© Минобороны РФ

На видео видно, как управляемая ракета попадает в движущуюся бронемашину украинских военных

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Министерство обороны РФ опубликовало видео уничтожения бронированной техники Вооруженных сил Украины на южнодонецком направлении при помощи управляемых ракет с вертолета Ка-52.

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На кадрах видно, как управляемая ракета летит, попадает в движущуюся бронемашину ВСУ и уничтожает ее.

"Экипаж вертолета Ка-52 обнаружив движение бронетранспортеров противника с личным составом применил управляемые ракеты. В результате удара были уничтожены две единицы бронетехники с экипажами, двигающиеся на большой скорости", - говорится в комментариях военного ведомства к видео. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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