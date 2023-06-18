Минобороны РФ показало кадры уничтожения бронетехники ВСУ на южнодонецком направлении

На видео видно, как управляемая ракета попадает в движущуюся бронемашину украинских военных

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Министерство обороны РФ опубликовало видео уничтожения бронированной техники Вооруженных сил Украины на южнодонецком направлении при помощи управляемых ракет с вертолета Ка-52.

На кадрах видно, как управляемая ракета летит, попадает в движущуюся бронемашину ВСУ и уничтожает ее.

"Экипаж вертолета Ка-52 обнаружив движение бронетранспортеров противника с личным составом применил управляемые ракеты. В результате удара были уничтожены две единицы бронетехники с экипажами, двигающиеся на большой скорости", - говорится в комментариях военного ведомства к видео.