В Севастополе в училище им. Нахимова прошла церемония выпуска офицеров и мичманов

После завершения первого офицерского отпуска лейтенанты и мичманы приступят к прохождению службы на кораблях и в частях ВМФ на Северном, Тихоокеанском, Балтийском, Черноморском флотах и на Каспийской флотилии

ТАСС, 18 июня. Выпуск офицеров и мичманов состоялся в черноморском военно-морском училище им. П. С.Нахимова в Севастополе, сообщили в пресс-службе Черноморского флота (ЧФ).

"Сегодня в Севастополе в Черноморском высшем военно-морском орденов Жукова и Красной Звезды училище имени адмирала П. С. Нахимова состоялся 73-й выпуск офицеров, мичманов и прапорщиков", - говорится в сообщении.

Командующий Черноморским флотом адмирал Виктор Соколов, начальник училища контр-адмирал Александр Гринкевич, ветераны Черноморского флота, представители законодательной и исполнительной ветвей власти Севастополя поздравили выпускников с успешным окончанием обучения, вручили дипломы, погоны и кортики лейтенантам, мичманам и прапорщикам, а также дипломы об окончании училища иностранным военнослужащим.

Молодые офицеры и мичманы, командование флота и училища возложили венки и цветы к Мемориалу преподавателям и курсантам училища, погибшим в период Великой Отечественной войны. После завершения мероприятий выпуска во Владимирском соборе - усыпальнице адмиралов прошло освящение кортиков - личного оружия молодых офицеров.

После завершения первого офицерского отпуска лейтенанты и мичманы приступят к прохождению службы на кораблях и в частях ВМФ на Северном, Тихоокеанском, Балтийском, Черноморском флотах и на Каспийской флотилии.