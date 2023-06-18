Путин поблагодарил добровольцев - участников СВО за мотивацию и готовность защищать Родину

Президент РФ отдельно отметил героизм бойцов на марьинском направлении

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в закрытой части общения с военкорами передал слова благодарности военнослужащим - добровольцам, принимающим участие в СВО. Фрагмент беседы опубликован в программе "Москва. Кремль. Путин", его выложил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

"Что же им можно пожелать? Не только пожелать. Их нужно поблагодарить за эту мотивацию и за готовность защищать нашу общую большую Родину", - сказал глава государства.

В ходе общения он отдельно отметил героизм бойцов на марьинском направлении: "На Марьинке работают ребята героически, это правда, абсолютно!" Путин рассказал, что находится в контакте с военнослужащими и созванивался с командиром на этом направлении. "Знаете, что мне понравилось? Я позвонил ему, а потом позвонил командиру, который координирует работу и чеченских подразделений, и подразделений Минобороны, хотя это тоже минобороновские подразделения. Наверное, здесь ничего такого нет, но я ему задаю вопрос: "Как у вас с ребятами выстроены отношения?" И он не задумываясь: "Я в них абсолютно уверен! Братья". В эту же секунду", - поделился президент. "Понимаете, в эту же секунду, не успел вопроса задать! "Абсолютно уверен"!" - добавил президент.

Ранее сообщалось, в частности, что Путин созвонился с замкомандующего 2-м армейским корпусом, командиром спецназа "Ахмат" Апты Алаудиновым, работающим на марьинском направлении.

По словам президента, этот пример показывает сплоченность российского общества в ходе СВО. "Это большое наше преимущество, наше, России. И наше с вами, со СМИ, потому что это очень огромная работа СМИ - что мы вместе с вами за последнее время выстроили единство российского общества. И оно в ходе военных действий, военной операции проявило нужную России сплоченность", - заключил Путин.