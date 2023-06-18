Силы ПВО РФ отразили атаку ВСУ в районе села Плодородного в Запорожской области

Как сообщили в оперативных службах, жертв нет

МЕЛИТОПОЛЬ, 18 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в воскресенье предприняли попытку обстрела села Плодородного в Запорожской области. Все украинские снаряды были перехвачены российской ПВО, сообщили журналистам в оперативных службах региона.

"ВСУ совершили попытку обстрела села Плодородного Михайловского района. Успешно отработала система ПВО Вооруженных сил России. Все снаряды перехвачены", - сказал представитель оперативных служб.

Он добавил, что в результате работы российской ПВО удалось избежать жертв.