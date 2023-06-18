МО РФ сообщило об отражении атак ВСУ на запорожском, южнодонецком и донецком направлениях

По данным ведомства, наиболее активные действия проходили на запорожском направлении

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы России отразили атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском, южнодонецком и донецком направлениях. Об этом сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В течение прошедших суток вооруженные силы Украины продолжили попытки наступления на запорожском, южнодонецком и донецком направлениях. Наиболее активные действия проходили на запорожском направлении. Противник силами до трех батальонных тактических групп, усиленных танками и боевыми бронированными машинами, под прикрытием дымовых завес предпринимал безуспешные попытки наступательных действий несколькими волнами в районах населенных пунктов Новопокровка, Новоданиловка и Малая Токмачка Запорожской области", - сказал он.

По словам Конашенкова, грамотными и решительными действиями подразделений группировки войск "Восток", ударами авиации и огнем артиллерии все атаки противника отражены.