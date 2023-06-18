В МО РФ сообщили об отражении восьми атак ВСУ на донецком направлении

По данным ведомства, атаки происходили в районах населенных пунктов Кирово, Первомайское, Красногоровка, Невельское и Марьинка

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Южная группировка войск за минувшие сутки отразила восемь атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом в воскресенье сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На донецком направлении активными действиями подразделений Южной группировки войск в течение суток отражены восемь атак противника в районах населенных пунктов Кирово, Первомайское, Красногоровка, Невельское и Марьинка Донецкой Народной Республики", - сказал он.

Кроме того, по словам Конашенкова, ударами авиации нанесено поражение подразделениям 79-й десантно-штурмовой, 110-й механизированной бригад ВСУ и 129-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новгородское, Авдеевка и Победа Донецкой Народной Республики.