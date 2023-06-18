18 июня, 10:52,
обновлено 18 июня, 11:11
Военная операция на Украине

В МО РФ сообщили об уничтожении до 210 украинских военнослужащих на донецком направлении

По данным ведомства, также уничтожены боевая машина пехоты противника, бронетранспортер, три автомобиля, два пикапа и система залпового огня "Град"

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ уничтожили до 210 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом в воскресенье сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

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"В ходе боев на данном направлении за сутки уничтожено до 210 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, бронетранспортер, три автомобиля, два пикапа, а также реактивная система залпового огня "Град", - сказал генерал-лейтенант.

Кроме того, по словам Конашенкова, в районе населенного пункта Сухая Балка уничтожен склад боеприпасов 109-й бригады территориальной обороны. 

Теги:
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