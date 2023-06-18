МО РФ сообщило об уничтожении до 60 военных и САУ Krab ВСУ на купянском направлении

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Авиация и артиллерия группировки войск "Запад" за сутки уничтожили на купянском направлении до 60 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), пресекли деятельность двух диверсионно-разведывательных групп и уничтожили самоходную артиллерийскую установку (САУ) Krab. Об этом сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией Западной группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Фигалевка, Масютовка, Кисловка, Тимковка Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики. В районах населенных пунктов Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп", - сказал он.

По информации Конашенкова, всего за сутки на этом направлении уничтожено до 60 украинских военнослужащих, 3 пикапа, гаубица "Мста-Б" и САУ Krab польского производства.