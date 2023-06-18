В МО РФ сообщили о перехвате ракеты Storm Shadow и двух снарядов РСЗО HIMARS ВСУ

По данным ведомства, уничтожены 18 беспилотников противника

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Средства ПВО России за сутки перехватили крылатую ракету большой дальности Storm Shadow и два снаряда РСЗО HIMARS, уничтожили 18 беспилотников. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачены: крылатая ракета большой дальности Storm Shadow и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS", - сказал он на брифинге о ходе проведения специальной военной операции.

По словам Конашенкова, также уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Егоровка, Владимировка, Спорное, Ровнополь в ДНР; Тополевка, Рубежное, Меловатка в ЛНР; Песчаное в Херсонской области; Марфополь, Пшеничное, Ремовка и Подгорное в Запорожской области.

По данным Минобороны, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 444 самолета, 239 вертолетов, 4 686 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10 156 танков и других боевых бронированных машин, 1 125 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5 149 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11 028 единиц специальной военной автомобильной техники.