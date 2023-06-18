МО РФ сообщило об уничтожении до 70 военных ВСУ на краснолиманском направлении

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Авиация и артиллерия группировки войск "Центр" за сутки уничтожили на краснолиманском направлении до 70 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также пресекли деятельность двух диверсионно-разведывательных групп противника. Об этом сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На краснолиманском направлении ударами авиации, огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Невское, Червонопоповка, Кузьмино Луганской Народной Республики и Серебрянка Донецкой Народной Республики. В районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Григоровка Донецкой Народной Республики пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп", - сказал он.

По информации Конашенкова, всего за сутки на этом направлении уничтожено до 70 военнослужащих противника, боевая машина пехоты, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубица Д-30.