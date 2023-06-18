В МО РФ сообщили о потерях ВСУ на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях

По данным ведомства, погибли до 380 украинских военнослужащих, уничтожены 35 танков, 33 боевые машины пехоты и 38 боевых бронированных машин

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы России уничтожили две бронемашины Bradley в ходе атаки Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Общие потери ВСУ на данных направлениях [южнодонецкое и запорожское] за сутки составили до 380 украинских военнослужащих, 35 танков, 33 боевые машины пехоты, в том числе две Bradley, а также 38 боевых бронированных машин, включая бронетранспортер Striker, а также гаубица Д-20", - сказал он.

По словам Конашенкова, на южнодонецком направлении, в районе времевского выступа, решительными действиями российских подразделений, ударами авиации и огнем артиллерии в течение суток отражены четыре атаки ВСУ силами до батальонной тактической группы в районах населенных пунктов Новодонецкое, Ровнополь Донецкой Народной Республики и Новодаровка Запорожской области.