18 июня, 11:11,
обновлено 18 июня, 11:12
Военная операция на Украине

Минобороны России сообщило об уничтожении американской РЛС в ДНР

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Вооруженными силами РФ в районе населенного пункта Максимильяновка ДНР уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населенного пункта Максимильяновка Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - сказал он на брифинге о ходе проведения специальной военной операции.

По его словам, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ в течение суток нанесено поражение 113 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 124 районах. 

Теги:
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