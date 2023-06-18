18 июня, 11:16

МО РФ сообщило об уничтожении склада боеприпасов украинской теробороны на Херсонщине

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ в районе населенного пункта Кизомыс Херсонской области уничтожили склад боеприпасов 123-й бригады территориальной обороны. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На херсонском направлении в результате огневого поражения потери Вооруженных сил Украины составили более 30 военнослужащих, 2 автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, гаубица "Мста-Б", а также орудие "Гиацинт-Б". В районе населенного пункта Кизомыс Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 123-й бригады территориальной обороны", - сказал он на брифинге о ходе проведения специальной военной операции. 

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