18 июня, 12:09
Военная операция на Украине

Кадыров: ВСУ потеряли 2 танка и до 50 военных при попытке атаки на ореховском направлении

Глава Чечни также сообщил, что бойцы батальона "Восток-Ахмат" взяли в плен разведчиков 65-й бригады 3-го механизированного батальона ВСУ

ГРОЗНЫЙ, 18 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе контрнаступления на ореховском направлении в Запорожской области потеряли до 50 военных, 2 танка, а также боевые машины пехоты и бронированную технику.

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Об этом сообщили глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

"В ходе предпринятого украинскими нацистами очередного контрнаступления [на ореховском направлении] на наши позиции российские подразделения успешно отбили многочисленные атаки врага, проявив при этом высокой степени героизм и отвагу. Враг понес ощутимые потери в виде 3 боевых машин пехоты, 2 танков, 2 боевых бронированных машин и до 50 человек живой силы", - написал Кадыров.

По его словам, также в ходе боестолкновений бойцы батальона "Восток-Ахмат" взяли в плен разведчиков 65-й бригады 3-го механизированного батальона ВСУ. "Комвзвода нацистов получил ранения, ему оказали необходимую медицинскую помощь. По словам пленных, командование бригады обманным путем забросило их на наши позиции, сказав, что у нас всего 2-3 бойца осталось. Вводят в заблуждение своих солдат ради того, чтобы они шли вперед", - отметил глава Чечни. 

Теги:
Кадыров, Рамзан АхматовичРоссияЧечняВоенная операция на Украине
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