Российские силы отразили атаки ВСУ на трех направлениях

ВС РФ уничтожили около 600 украинских военных на донецком, южнодонецком и запорожском направлениях

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ за сутки уничтожили около 600 украинских военнослужащих при отражении атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком, южнодонецком и запорожском направлениях. Это следует из данных, опубликованных Минобороны РФ.

В ходе боевых действий на запорожском направлении ВСУ потеряли свыше 200 военнослужащих. "Грамотными и решительными действиями подразделений группировки войск "Восток", ударами авиации и огнем артиллерии все атаки противника отражены", - отметили в Минобороны РФ.

На южнодонецком направлении, в районе времевского выступа, российские войска отразили четыре атаки ВСУ в районах населенных пунктов Новодонецкое, Ровнополь Донецкой Народной Республики и Новодаровка Запорожской области.

Общие потери ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях, по данным Минобороны, за сутки составили до 380 украинских военнослужащих, 35 танков, 33 боевые машины пехоты, в том числе две Bradley, 38 боевых бронированных машин, включая бронетранспортер Striker, а также гаубица Д-20.

Также в ходе боев на донецком направлении за сутки ВС РФ отразили восемь атак и уничтожили до 210 украинских военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер, три автомобиля, два пикапа, а также реактивную систему залпового огня "Град". Кроме того, в районе населенного пункта Сухая Балка был уничтожен склад боеприпасов 109-й бригады территориальной обороны.