Российские военные уничтожили три опорных пункта ВСУ в ДНР при помощи систем "Солнцепек"

В районе Маркова бойцы ВС РФ уничтожили буксируемую гаубицу американского производства, добавил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Войска группировки "Юг" уничтожили три опорных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Спорное и Веселое в Донецкой Народной Республике при помощи тяжелых огнеметных систем "Солнцепек". Об этом сообщил ТАСС в понедельник начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

"Экипажами тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" поражены три опорных пункта ВСУ в районах Спорное и Веселое", - сказал он.

Также, по словам Астафьева, в ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены боевая машина пехоты (БМП) в районе Ивано-Дарьевки, боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" на огневой позиции противника вблизи Северска, буксируемая гаубица американского производства М777 в районе Маркова.