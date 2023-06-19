Под Новодонецким 23 российских бойца уничтожили 103 морских пехотинца ВСУ

Как уточнил и.о. командира штурмового отряда бригады морской пехоты с позывным Ива, российские военные также подбили один французский танк

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Штурмовой отряд морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе 23 человек уничтожил 103 морских пехотинца Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе поселка Новодонецкое. Об этом в понедельник рассказал Герой России, командир танковой роты соединения морской пехоты ТОФ капитан Руслан Курбанов.

Ночью украинские подразделения пошли в контрнаступление, но были разбиты встречным ударом штурмового отряда морской пехоты Тихоокеанского флота.

"Новодонецкое находилось в течение пяти часов под контролем ВСУ. 23 военнослужащих нашего отряда бились против 103 морских пехотинцев 37-й одесской бригады. За три часа боя противник уничтожен", - рассказал Курбанов на видеокадрах, предоставленных военным ведомством.

По словам исполняющего обязанности командира штурмового отряда бригады морской пехоты ТОФ с позывным Ива, российские войска подбили бронетехнику натовского образца. "<...> Французский [танк АМХ-10] подбил ПТУР. Экипаж резко эвакуировался, оставили своего товарища раненого, наши бойцы оказали ему помощь, военнослужащий 37-й одесской бригады сдался в плен без боя", - рассказал Ива.

Как сообщил Курбанов, рядом с французским танком была обнаружена подробная инструкция по эксплуатации боевой машины. "В каждой машине лежит пособие как механику-водителю, так и наводчику. У всей техники, оставленной в Новодонецком, проблемы с электроникой. Методички сейчас изучают и наши морпехи, совершенствуют навыки разгрома боевиков", - заключил офицер.