В ЛНР сообщили о пресечении попытки ВСУ прорвать линию обороны под Купянском

По словам подполковника Народной милиции республики в отставке Андрея Марочко, попытка прорыва готовилась в районе населенного пункта Стельмаховка

ЛУГАНСК, 19 июня. /ТАСС/. Российские военнослужащие предотвратили попытку группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорвать линию обороны на купянском направлении. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, попытка прорыва готовилась в районе населенного пункта Стельмаховка на купянском направлении. "Благодаря аэроразведке замысел вооруженных формирований Украины был своевременно раскрыт, и по координатам выявленных целей был нанесен упреждающий удар. В результате огневого поражения противник понес потери и отказался продолжать действия наступательного характера", - сказал он.

В воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что авиация и артиллерия группировки войск "Запад" за сутки уничтожили на купянском направлении до 60 военных ВСУ, пресекли деятельность двух диверсионно-разведывательных групп и уничтожили самоходную артиллерийскую установку Krab.