В ЛНР сообщили об уничтожении колонны с техникой и солдатами ВСУ под Кременной

По словам подполковника Народной милиции республики в отставке Андрея Марочко, средства объективного контроля РФ выявили колонну украинских войск, двигавшуюся в сторону Серебрянского лесничества

ЛУГАНСК, 19 июня. /ТАСС/. Российские военнослужащие артиллерийским ударом уничтожили порядка шести машин и около 20 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе города Кременной в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом корреспонденту ТАСС сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"На краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества уничтожена колонна противника с личным составом и техникой", - сказал он.

Марочко отметил, что средства объективного контроля РФ выявили колонну украинских войск юго-западнее Кременной, двигавшуюся в сторону Серебрянского лесничества. "После передачи координат артиллерийским подразделениям был нанесен огневой удар, в результате которого колонна, состоящая из шести единиц автомобильной техники, была уничтожена. По предварительным оценкам, безвозвратные потери в личном составе составили около 20 боевиков", - сообщил офицер.

Ранее во вторник Марочко сообщал ТАСС, что военнослужащие группировки войск "Юг" отбили порядка трех крупных атак ВСУ в районе городов Кременная и Лисичанск в ЛНР.