Минобороны РФ сообщило об уничтожении расчетом РСЗО "Торнадо-С" установки HIMARS

По словам заместителя начальника расчета с позывным Девяносто Девять, военнослужащим, поразившим цели противника, выплачивается денежное вознаграждение

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Военнослужащие Западного военного округа (ЗВО) при помощи расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С" уничтожили РСЗО HIMARS в зоне спецоперации. Об этом рассказал заместитель начальника расчета с позывным Девяносто Девять.

"У каждого снаряда существуют свои данные по цели, уже в процессе полета ракета сама себя корректирует, связываясь с навигацией и спутниками, от этого повышается точность. Пришла задача, поехали работать, отработали, приезжаем назад, а нам говорят, что мы отработали по HIMARS", - сказал он на кадрах, предоставленных Минобороны РФ.

По словам бойца, военнослужащим, поразившим цели противника, выплачивается денежное вознаграждение. "В течение какого-то времени нам всем приходят выплаты, не только расчету, который работал. Мы все работаем в команде, каждому человеку в подразделении приходит какая-то часть денежной выплаты, потому что мы все выполняем одно дело. Деньги - это приятно, конечно, но первостепенное, ты думаешь, что нужно парням на передке помочь, мы Родину защищаем", - добавил военнослужащий.

"Торнадо-С" является модернизированной версией РСЗО "Смерч". Усовершенствование коснулось боеприпасов, средств связи и управления. В результате разработчикам удалось значительно увеличить дальность стрельбы, точность и огневую мощь этого типа РСЗО.

Как и предшественник, "Торнадо-С" имеет 12 направляющих для 300-мм ракет. При этом система способна поражать цели на существенно большей дальности, чем "Смерч": 120 км против 70-90 км. Она предназначена для уничтожения отдельных и площадных целей. РСЗО применяется как при обороне, так и в наступлении.

РСЗО "Торнадо" считается одной из лучших в мире, так как по многим параметрам превосходит не только советские прототипы, но и современные зарубежные аналоги.