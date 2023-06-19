19 июня, 08:37

В МО РФ связали рост заболеваемости птиц в России гриппом с их миграцией с Украины

Начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов отметил, что в России сформировались природные резервуары и постоянно действующие эпизоотические очаги птичьего гриппа за счет передачи возбудителя морским млекопитающим и неперелетным птицам

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Специалисты зафиксировали рост заболеваемости птиц в РФ гриппом в результате их миграции с территории Украины. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"В результате миграции с территории Украины инфицированных гриппом перелетных птиц уровень заболеваемости в Российской Федерации существенно повысился. Если в 2015 году случаев заболевания не фиксировалось, то с начала 2023 года выявлено 45 вспышек, 21 регион признан неблагополучным", - сказал Кириллов в ходе брифинга по военно-биологической деятельности США.

По словам начальника войск РХБЗ, сейчас в России сформировались природные резервуары, а также постоянно действующие эпизоотические очаги птичьего гриппа за счет передачи возбудителя морским млекопитающим и неперелетным птицам - например, чайкам. "Мы уже обращали ваше внимание на массовую гибель птиц в заповеднике Аскания-Нова в Херсонской области, которая была спровоцирована пренебрежительным отношением к требованиями биобезопасности", - напомнил он. 

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