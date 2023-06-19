МО РФ: на Херсонщине могут сформироваться очаги заболеваний, передаваемых комарами

По словам начальника войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, в первую очередь речь идет о лихорадке Западного Нила

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Подтопление в Херсонской области может привести к формированию очагов заболеваний, передаваемых комарами, в первую очередь - лихорадки Западного Нила. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"Характерно, что спланированное киевским режимом подтопление территорий Херсонской области способно осложнить ситуацию, в том числе и по арбовирусным инфекциям. После спада уровня воды возможно формирование очагов заболеваний, передаваемых комарами, в первую очередь - лихорадки Западного Нила", - сказал он в ходе брифинга по военно-биологической деятельности США.

Кириллов подчеркнул, что проводимые в США исследования переносчиков носят выраженный военно-прикладной характер, в ходе них ведется поиск оптимальных условий, при которых достигается наибольшая эффективность применения инфицированных кровососущих насекомых и клещей. "При этом в качестве полигона для отработки возможных сценариев США стремятся использовать территорию других государств", - заявил он.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ отметил, что о высоком техническом уровне готовности США к применению инфицированных переносчиков свидетельствует патент на беспилотный летательный аппарат, предназначенный для распространения в воздухе зараженных комаров. "В соответствии с описанием беспилотник должен доставлять в заданный район контейнер с насекомыми и высвобождать их. При укусе комары способны инфицировать военнослужащих опасной инфекцией, например, такой, как малярия", - сказал Кириллов.

По его словам, в описании к патенту подчеркивается, что зараженный военнослужащий не способен выполнять поставленные перед ним боевые задачи, а подобный способ заражения противника в военном отношении способен дать значительный эффект.