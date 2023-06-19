МО РФ сообщило о выведении США популяции насекомых - переносчиков Эболы, гепатита B и ВИЧ

По данным начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, же были получены культуры комаров, инфицированные вирусом гепатита B

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Пентагон пытается получить популяций насекомых - переносчиков заболеваний, которые не распространяются ими в естественных условиях, таких как лихорадка, вызванная вирусом Эбола, гепатит B, СПИД и тяжелый острый респираторный синдром. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"Продолжаются попытки получения Пентагоном популяций переносчиков [заболеваний], возбудители которых не распространяются ими в естественных условиях, таких как лихорадка Эбола, гепатит B, СПИД и тяжелый острый респираторный синдром. Уже были получены культуры комаров, инфицированные вирусом гепатита B", - сказал он в ходе брифинга по военно-биологической деятельности США.

По словам Кириллова, для усиления действия арбовирусов (вирус, который передается переносчиками членистоногих) американские военные специалисты активно используют возбудителей паразитарных инфекций.

Он также отметил, что работы с переносчиками проводятся в профильных организациях Пентагона на территории США и в шести зарубежных филиалах. "Это дает возможность в лабораторных условиях поддерживать и инфицировать арбовирусами 89 видов комаров и 12 видов клещей. Одновременно разрабатываются программные продукты для прогнозирования распространения трансмиссивных инфекций (в отношении лихорадки долины Рифт прогноз построен для 47 видов насекомых-переносчиков)", - сказал начальник войск РХБЗ.