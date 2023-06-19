МО РФ: США ведут поиск методов применения возбудителей инфекционных болезней

По данным ведомства, реализация планов позволит формировать искусственные очаги особо опасных заболеваний

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты при поддержке союзников ведут поиск методов применения возбудителей инфекционных болезней, реализация планов позволит формировать искусственные очаги особо опасных заболеваний. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"США при поддержке своих союзников осуществляют широкомасштабные военно-биологические исследования, направленные на поиск эффективных методов применения возбудителей инфекционных болезней. Реализация подобных планов позволяет формировать искусственные очаги особо опасных инфекционных заболеваний. Рассматриваем это как еще один аргумент в пользу проведения международного расследования военно-биологической деятельности США", - сказал он в ходе брифинга по военно-биологической деятельности Вашингтона.

Кириллов также напомнил, что согласно утвержденным стратегическим документам в области биопроизводства и противодействия биологическим угрозам США оставляют за собой право проводить исследования "двойного назначения" и управлять биологической обстановкой в своих интересах.

"Активно поддерживая такую деятельность, Великобритания заявила о собственных интересах в биологической сфере, приняв 12 июня 2023 года национальную стратегию биологической безопасности. Одной из заявленных целей документа является "достижение мирового лидерства в области инноваций". Объем финансирования мероприятий в рамках стратегии составит ежегодно полтора миллиарда фунтов стерлингов", - подчеркнул он.