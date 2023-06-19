МО РФ: США изучают передаваемые насекомыми болезни, нехарактерные для Северной Америки

По словам начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, в частности, речь идет о конго-крымской лихорадке, клещевом и японском энцефалитах

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты активно изучают передаваемые насекомыми заболевания, нехарактерные для Североамериканского континента, такие как конго-крымская лихорадка, клещевой и японский энцефалиты. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"Характерно, что многие изучаемые заболевания, например, конго-крымская лихорадка, клещевой и японский энцефалиты, не встречаются на территории Соединенных Штатов и не представляют угрозы для Североамериканского континента", - сказал он в ходе брифинга по военно-биологической деятельности США.

По словам Кириллова, в открытой печати научно-исследовательскими организациями Минобороны США опубликовано более 100 работ по изучению основных видов комаров и клещей, переносчиков эпидемически значимых инфекций - лихорадок долины Рифт, Западного Нила, денге, Зика.

Он также отметил, что по официальной информации Всемирной организации здравоохранения, последняя крупная вспышка желтой лихорадки в Африке в 2013 году была связана с резким увеличением численности комаров, что вызвало одномоментное появление 170 тысяч заболевших с тяжелой формой инфекции, из которых 60 тысяч погибли.