МО РФ заявило о получении документов о работе "Метабиоты" в Африке в интересах США

По данным начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, в документах описываются "гибкие" методы деятельности компании, позволяющие скрыть участие Вашингтона в зарубежных проектах и решать бюрократические вопросы за счет найма на работу местных чиновников

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Полученные в ходе спецоперации документы свидетельствуют о деятельности американской компании "Метабиота" в Африке в интересах государственных органов США, включая Госдепартамент. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"Полученные в ходе специальной военной операции материалы подтверждают связь института им. Уолтера Рида с управлением Министерства обороны США по снижению угрозы ДИТРА и его ключевым подрядчиком - компанией "Метабиота". Имеющаяся финансовая и научная документация свидетельствует о деятельности компании на территории Африки - в Кении, Уганде и ЮАР. В числе заказчиков со стороны американского правительства кроме управления по снижению угрозы Минобороны США ДИТРА указаны Агентство национальной безопасности и Государственный департамент Соединенных Штатов", - сообщил он.

При этом, по данным Кириллова, в документах описываются "гибкие" методы деятельности "Метабиоты", позволяющие скрыть участие правительства США в зарубежных проектах и решать бюрократические вопросы за счет найма на работу местных чиновников. Вместе с тем, из-за возрастающей обеспокоенности мирового сообщества Пентагон вынужден менять свою тактику при организации работ "двойного назначения".

Начальник войск РХБЗ также указал на наличие разветвленной сети филиалов Научно-исследовательского института Сухопутных войск США им. Уолтера Рида и медицинского научного центра ВМС США. Институт им. Уолтера Рида имеет четыре зарубежных филиала, оснащенных лабораториями с высоким уровнем биологической изоляции и сетью территориальных подразделений для отбора проб и транспортировки штаммов. "О масштабах проводимых с опасными патогенами работ свидетельствует штатная численность филиала, расположенного в Таиланде, составляющая порядка 500 человек. Филиал имеет подразделения в Непале, Камбодже и на Филиппинах, которые, в свою очередь, осуществляют взаимодействие еще с 12 странами Юго-Восточной Азии", - заявил Кириллов.

"Кроме института сухопутных войск армии США, сетью зарубежных филиалов располагает медицинский научный центр ВМС США. Подведомственные ему лаборатории НАМРУ осуществляют работы с патогенными микроорганизмами в Северной Африке, на Ближнем Востоке и в Южной Америке. Подобный "разветвленный" подход, реализуемый по всему миру, позволяет американскому военному ведомству получать доступ к эпидемически значимым вариантам патогенов, которые являются потенциальными агентами биологического оружия. В их числе лихорадки Марбург и Эбола, малярия, лихорадка долины Рифт", - заключил начальник войск РХБЗ.