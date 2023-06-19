19 июня, 08:45
Военная операция на Украине

На Херсонщине сообщили об уничтожении украинских гаубиц FH-70 и Д-30 за сутки

По данным экстренных служб области, в островной зоне также ликвидировали пятерых военнослужащих ВСУ, двое получили ранения

ГЕНИЧЕСК, 19 июня. /ТАСС/. Соединения группировки войск "Днепр" уничтожили располагавшийся под Очаковом склад с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также гаубицы FH-70 и Д-30 в островной зоне и на херсонском направлении. Об этом сообщил в понедельник журналистам представитель экстренных служб области.

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"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" в островной зоне уничтожены склад с боеприпасами в районе населенного пункта Очаков и гаубица Д-30 с боекомплектом. Потери: пять военнослужащих ВСУ уничтожены, двое получили ранения различной степени тяжести", - сказал он.

На херсонском направлении уничтожены два расчета минометов калибра 120 мм и боекомплект к ним, место временной дислокации одного из подразделений ВСУ, гаубица FH-70 с боекомплектом.

На каховском направлении уничтожена позиция ВСУ с 10 военнослужащими. Еще пять украинских военных получили ранения. Здесь же уничтожено место временной дислокации одного из подразделений ВСУ, пять автомобилей выведены из строя. 

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