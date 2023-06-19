МО РФ назвало рост инцидентов в биолабораториях США одной из причин их перевода на Украину

По словам начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова, деятельность лаборатории университета Северной Каролины создала риск инфицирования персонала и дальнейшего распространения генетически модифицированных возбудителей вирусных лихорадок, тяжелого острого респираторного синдрома, высокопатогенного гриппа птиц и других инфекций

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Высокий риск аварийных ситуаций в биолабораториях США является одной из причин их перевода на территории третьих стран, включая Украину. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"Неприемлемо высокий риск аварийных ситуаций в американских биолабораториях является одной из причин их вывода из-под национальной юрисдикции и переноса на территорию третьих стран, включая Украину и другие государства. Этим объясняется ухудшение эпидемической обстановки в местах их размещения, появление несвойственных для данных регионов заболеваний и их переносчиков", - сказал он, комментируя материалы расследования об инцидентах в лабораториях США с высокой степенью защиты, проведенного независимой компанией "Интерсепт".

Согласно расследованию, только лишь в лаборатории университета Северной Каролины, осуществляющей генно-инженерные исследования опасных патогенов, за период с 2015 по 2020 год зарегистрировано 28 лабораторных инцидентов, связанных с распространением аэрозоля микроорганизмов, розливами биоматериала и укусами лабораторных животных.

Так, в октябре и ноябре 2015 года в результате двух инцидентов, как минимум пять сотрудников лаборатории подверглись воздействию аэрозоля модифицированного коронавируса, вызывающего тяжелый острый респираторный синдром. В апреле 2020 года в результате укуса лабораторного животного, инфицированного химерным штаммом возбудителя COVID-19, сотрудник был помещен на двухнедельный карантин.

По словам Кириллова, в материалах расследования отмечено, что деятельность лаборатории университета Северной Каролины создала риск инфицирования персонала и дальнейшего распространения генетически модифицированных возбудителей вирусных лихорадок, тяжелого острого респираторного синдрома, высокопатогенного гриппа птиц и других инфекций.