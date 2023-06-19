Губернатор Севастополя предупредил жителей о стрельбе во время тренировки флота

В городе все спокойно, заявил Михаил Развожаев

СЕВАСТОПОЛЬ, 19 июня. /ТАСС/. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил жителей о громких звуках в городе во время тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО) Черноморского флота. Об этом он написал в понедельник в Telegram-канале.

"На Северном молу, на Южном и в Камышовой бухте ориентировочно до 13:00 флот будет проводить очередную тренировку расчетов ППДО с практической стрельбой. В городе все спокойно", - написал он.

Севастополь является главной базой Черноморского флота. Город периодически подвергается атакам беспилотников. Одна из последних атак была совершена 25 мая, тогда были сбиты два БПЛА, еще несколько беспилотников были заглушены и посажены средствами РЭБ. Никакие объекты в городе не пострадали.