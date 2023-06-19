19 июня, 10:17

Эксперт: ВСУ понесли тяжелые потери при попытке прорыва в районе Сватова

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли серьезные потери при попытке захвата опорного пункта российских войск в районе между населенными пунктами Нижняя Дуванка и Сватово. Об этом сообщил в понедельник военный эксперт из ЛНР, полковник Виталий Киселев.

"В районе со стороны Купянск-Узлового, с южной стороны, в районе Куземовки, между Нижней Дуванкой и Сватово боевики 67-й бригады (ВСУ - прим. ТАСС) пытались без техники завладеть нашим опорным пунктом, порядка 35 человек. В результате двухчасового стрелкового боя противник получил сильнейшее поражение, и большое количество убитых и раненых осталось в серой зоне", - сказал он в эфире Первого канала.

По словам Киселева, после этого противник предпринял еще одну попытку провести разведку местности боем в данном районе при поддержке трех боевых машин пехоты (БМП). "Наша разведка своевременно выявила их, и в течение суток штурмовая авиация продолжает уничтожать там противника, выявляя личный состав и технику и уничтожая вместе с артиллерией", - отметил военный эксперт. 

© Информационное агентство ТАСС
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