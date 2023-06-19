МО РФ заявило об уничтожении на донецком направлении более 340 украинских военных за сутки

Также в районе населенного пункта Ивановское Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 5-й штурмовой бригады ВСУ

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Южная группировка войск за сутки отразила четыре атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом в понедельник сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На донецком направлении активными действиями Южной группировки войск успешно отражены четыре атаки противника в районах населенных пунктов Первомайское, Петровское и Старомихайловка Донецкой Народной Республики", - сказал Конашенков.

По его словам, в ходе боев потери ВСУ составили более 340 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 5 автомобилей, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также гаубицы Д-20 и "Мста-Б". "Также в районе населенного пункта Ивановское Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 5-й штурмовой бригады ВСУ", - добавил Конашенков.