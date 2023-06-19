МО РФ сообщило об ударе по местам хранения иностранной военной техники ВСУ

Все объекты поражены, отметили в ведомстве

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ групповым ударом высокоточного оружия морского базирования поразили места хранения иностранной военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об этом сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам хранения военной техники иностранного производства. Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута", - сказал он.