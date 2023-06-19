МО РФ заявило об уничтожении до 105 военных на краснолиманском направлении

Также ликвидированы 2 боевые машины пехоты, 2 боевые бронированные машины, 2 пикапа, 2 САУ "Гвоздика", а также гаубицы Д-20 и Д-30

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Авиация и артиллерия группировки войск "Центр" за сутки уничтожили на краснолиманском направлении до 105 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На краснолиманском направлении ударами авиации, огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Кузьмино, Макеевка Луганской Народной Республики, а также в Серебрянском лесничестве. В районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики, Червоная Диброва и Кременная Луганской Народной Республики пресечена деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп", - сказал он.

По информации Конашенкова, всего за сутки на этом направлении уничтожено до 105 военнослужащих противника, 2 боевые машины пехоты, 2 боевые бронированные машины, 2 пикапа, 2 САУ "Гвоздика", а также гаубицы Д-20 и Д-30.