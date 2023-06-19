19 июня, 11:23,
обновлено 19 июня, 11:26
Военная операция на Украине

МО РФ рассказало о поражении двух артиллерийских складов ВСУ в районе Запорожья

© Минобороны России

Также нанесено поражение 93 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 102 районах

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России в ходе спецоперации на Украине за прошедшие сутки поразили в районе Запорожья два артиллерийских склада Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"В районе города Запорожье поражены два артиллерийских склада - 1513-й артиллерийской базы боеприпасов ВСУ и 65-й механизированной бригады", - сказал он.

По его словам, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 93 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 102 районах. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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