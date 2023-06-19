19 июня, 11:30
Военная операция на Украине

МО РФ рассказало о потерях ВСУ на южнодонецком направлении

© Минобороны России

За сутки они составили более 100 военных, 3 танка, 10 боевых машин пехоты, 14 боевых бронированных машин, 4 автомобиля, 2 самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", а также гаубицы Д-20, "Мста-Б" и Д-30, отметили в ведомстве

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 100 военных на южнодонецком направлении за прошедшие сутки.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

Об этом заявил в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Общие потери противника на данном (южнодонецком - прим. ТАСС) направлении за сутки составили более 100 украинских военнослужащих, 3 танка, 10 боевых машин пехоты, 14 боевых бронированных машин, 4 автомобиля, 2 самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", а также гаубицы Д-20, "Мста-Б" и Д-30", - заявил Конашенков. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация