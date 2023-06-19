МО РФ рассказало о потерях ВСУ на южнодонецком направлении

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 100 военных на южнодонецком направлении за прошедшие сутки.
Об этом заявил в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Общие потери противника на данном (южнодонецком - прим. ТАСС) направлении за сутки составили более 100 украинских военнослужащих, 3 танка, 10 боевых машин пехоты, 14 боевых бронированных машин, 4 автомобиля, 2 самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", а также гаубицы Д-20, "Мста-Б" и Д-30", - заявил Конашенков.