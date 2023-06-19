19 июня, 11:30 Военная операция на Украине МО РФ рассказало о потерях ВСУ на южнодонецком направлении

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За сутки они составили более 100 военных, 3 танка, 10 боевых машин пехоты, 14 боевых бронированных машин, 4 автомобиля, 2 самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", а также гаубицы Д-20, "Мста-Б" и Д-30, отметили в ведомстве