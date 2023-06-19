19 июня, 11:24,
обновлено 19 июня, 11:29
Военная операция на Украине

Силы ПВО РФ перехватили пять снарядов РСЗО HIMARS

© Минобороны России

Также сбиты 14 беспилотников ВСУ, рассказали в Минобороны России

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки перехватили 5 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, сбили 14 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил журналистам в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"За сутки перехвачено 5 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожено 14 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Михайловка, Пятихатки, Пологи Запорожской области, Кирилловка Донецкой Народной Республики, Николаевка, Змиевка Луганской Народной Республики, Старая Збурьевка Херсонской области и Великий Выселок Харьковской области", - сказал он.

По словам Конашенкова, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 444 самолета, 240 вертолетов, 4 700 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10 192 танка и других боевых бронированных машин, 1 125 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5 163 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 11 047 единиц специальной военной автомобильной техники. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация