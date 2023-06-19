Силы ПВО РФ перехватили пять снарядов РСЗО HIMARS

Также сбиты 14 беспилотников ВСУ, рассказали в Минобороны России

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки перехватили 5 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, сбили 14 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил журналистам в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"За сутки перехвачено 5 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожено 14 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Михайловка, Пятихатки, Пологи Запорожской области, Кирилловка Донецкой Народной Республики, Николаевка, Змиевка Луганской Народной Республики, Старая Збурьевка Херсонской области и Великий Выселок Харьковской области", - сказал он.

По словам Конашенкова, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 444 самолета, 240 вертолетов, 4 700 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10 192 танка и других боевых бронированных машин, 1 125 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5 163 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 11 047 единиц специальной военной автомобильной техники.