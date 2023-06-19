19 июня, 11:24
Военная операция на Украине

МО РФ заявило об уничтожении двух танков противника при отражении атаки на Малую Токмачку

© Минобороны России

Также ликвидированы 10 БМП

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России отразили 2 атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Малая Токмачка в Запорожской области, подбиты 2 танка, 10 боевых машин пехоты и 2 бронемашины.

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Об этом сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области отражены 2 атаки противника, в ходе которых подбиты 2 танка, 10 боевых машин пехоты и 2 боевые бронированные машины", - сказал он. 

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© Информационное агентство ТАСС
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