ВСУ потеряли за сутки до 45 военных и самоходку Krab польского производства,отметили в ведомстве

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Российские военные пресекли действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в Харьковской области.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки на купянском направлении до 45 военных и самоходку Krab польского производства, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На купянском направлении в районе населенного пункта Тимковка Харьковской области ударами армейской авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений Западной группировки войск пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп. Общие потери противника на данном направлении за сутки составили до 45 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка Krab польского производства", - сказал он.