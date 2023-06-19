19 июня, 11:27
Военная операция на Украине

МО РФ заявило о пресечении деятельности двух украинских ДРГ на купянском направлении

© Минобороны России

ВСУ потеряли за сутки до 45 военных и самоходку Krab польского производства,отметили в ведомстве

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Российские военные пресекли действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в Харьковской области.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки на купянском направлении до 45 военных и самоходку Krab польского производства, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На купянском направлении в районе населенного пункта Тимковка Харьковской области ударами армейской авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений Западной группировки войск пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп. Общие потери противника на данном направлении за сутки составили до 45 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка Krab польского производства", - сказал он. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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