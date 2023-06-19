Минобороны показало кадры поражения Leopard-2 российским дроном

Как заявлял президент РФ Владимир Путин 13 июня, всего Киев потерял уже свыше 160 различных танков и более 360 бронемашин

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Минобороны РФ распространило в понедельник видео поражения российским дроном-камикадзе немецкого танка Leopard-2 Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении.

"Кадры поражения танка ВСУ западного производства ударным БпЛА на запорожском направлении", - отметили в ведомстве.

На видео можно видеть приближение дрона-камикадзе к танку Leopard-2.

ВСУ применяют Leopard в ходе контрнаступления, которое началось 4 июня. В Минобороны РФ неоднократно сообщали об уничтожении танков этого типа. Как заявил президент РФ Владимир Путин 13 июня, всего Киев потерял уже свыше 160 различных танков и более 360 бронемашин.

25 января кабмин ФРГ подтвердил, что направит Украине 14 танков Leopard-2 и выдаст другим странам разрешение на реэкспорт этих машин. 7 февраля правительство одобрило поставку Киеву 178 танков Leopard 1A5. 24 февраля Берлин принял решение поставить Киеву еще четыре единицы техники из запасов вооруженных сил.