Контракты о службе в ВС РФ смогут заключать мужчины из новых регионов

Согласно поправкам, в период мобилизации, военного положения или в военное время мужчины могут заключить контракт о прохождении военной службы в ВС РФ "независимо от их пребывания в запасе"

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Граждане мужского пола смогут заключать контракт о прохождении службы в Вооруженных силах РФ вне зависимости от их пребывания в запасе, это позволит служить по контракту в том числе россиянам из новых регионов. Это следует из поддержанных комитетом Госдумы по обороне поправок ко второму чтению законопроекта о праве судимых и ограниченно годных служить в ВС по контракту.

Согласно поправкам, размещенным в думской электронной базе, в период мобилизации, военного положения или в военное время мужчины могут заключить контракт о прохождении военной службы в ВС РФ "независимо от их пребывания в запасе". Как указывает профильный комитет в примечании к поправке, "это позволит поступить на военную службу по контракту гражданам, проживающим на территориях новых субъектов РФ и не зачисленным на сегодняшний день в запас Вооруженных сил РФ".