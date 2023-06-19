Генерал-майор Росгвардии впервые прошел испытания спецназа и получил краповый берет

Всего к основному экзамену были допущены 39 кандидатов, успешно прошедших предварительные этапы испытаний

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Командир Отдельной дивизии оперативного назначения (ОДОН) Росгвардии генерал-майор Николай Кузнецов прошел испытания и впервые из действующих генералов получил краповый берет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росгвардии.

В ведомстве отметили, что в учебном центре ОДОН им. Ф. Э. Дзержинского состоялись квалификационные испытания на право ношения крапового берета. К основному экзамену были допущены 39 кандидатов, успешно прошедших предварительные этапы испытаний.

"Дойти до финиша смогли не все участники. Успешно преодолели испытания и заслужили право носить главный символ спецназа Росгвардии семь военнослужащих, в их числе командир дивизии генерал-майор Николай Кузнецов", - говорится в сообщении ведомства.

Также там отметили, что военнослужащих, успешно прошедших квалификационные испытания, поздравил Герой России Сергей Лысюк, основоположник традиции экзамена на право ношения крапового берета, и начальник 604-го Центра специального назначения "Витязь" Герой России Александр Белоглазов.

"Впервые в истории командир соединения в звании генерал-майора принял участие и успешно прошел квалификационные испытания. Это как раз тот принцип, который является основным в спецназе: "Делай, как я, будь первым исполнителем своих приказов", - сказал Белоглазов.

Краповый берет является символом чести, отваги, профессионального мастерства военнослужащих и сотрудников подразделений специального назначения Росгвардии и отличительным знаком наиболее подготовленных спецназовцев.