Кадыров рассказал, что чеченский батальон отбил атаки ВСУ на запорожском направлении

По словам главы Чечни, украинские военнослужащие впустую обстреливают жилой сектор, откуда российские бойцы предварительно эвакуировали мирных жителей

ГРОЗНЫЙ, 19 июня. /ТАСС/. Бойцы батальона "Восток-Ахмат" из Чечни отразили попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорвать оборону российских войск на запорожском направлении. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Рамзан Кадыров.

"Бойцы батальона "Восток-Ахмат" Минобороны РФ активно отражают попытки противника прорвать нашу оборону на запорожском направлении. Благодаря грамотным и слаженным действиям наших воинов украинские подразделения вынуждены тратить боезапасы без какого-либо урона для нас", - написал Кадыров.

По его словам, украинские военнослужащие впустую обстреливают жилой сектор, откуда российские бойцы предварительно эвакуировали мирных жителей. "Потом еще украинская пропаганда будет утверждать, что это российская армия уничтожает гражданские объекты, хотя в действительности этим занимаются бандеровские и натовские силы. При этом мы не отрицаем, что наши бойцы лишают противника возможности корректировки огня, оперативно сбивая вражеские беспилотники", - отметил глава Чечни.