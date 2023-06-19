В воздухе над Балтикой более 10 самолетов авиации Балтфлота отработали ночную дозаправку

Маневры производились как одиночно, так и в составе пары

КАЛИНИНГРАД, 19 июня. /ТАСС/. Более 10 многоцелевых истребителей Су-30СМ, Су-30СМ2 и фронтовых бомбардировщиков Су-24М морской авиации Балтийского флота отработали ночную дозаправку в воздухе над Калининградской областью и Балтийским морем. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Балтийского флота.

"В ходе мероприятий боевой подготовки экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ, Су-30СМ2 и фронтовых бомбардировщиков Су-24М отработали дозаправку в воздухе от самолета-топливозаправщика Ил-78 ВКС России в темное время суток. К отработке сложного элемента привлечено более 10 самолетов. Дозаправка в воздухе проводилась как одиночно, так и в составе пары", - говорится в сообщении пресс-службы.

Дозаправка в воздухе - один из самых сложных видов летной подготовки. К ее выполнению допускаются летчики 1-го и 2-го классов, налет которых превышает 400 часов. Обучаемые летчики первые 8-10 стыковок совершают с инструкторами, далее 3-4 вылета самостоятельно. На высоте от 2 000 до 5 000 м и при скорости 500-600 км/ч летчик должен приблизиться к воздушному танкеру на расстояние 10-15 м и выпущенной штангой законтактировать с конус-датчиком заправщика, после чего выдерживать место в строю до полной заправки. В ночное время дозаправка выполняется с использованием дополнительного освещения, установленного как на Ил-78, так и на заправляющемся самолете, уточнили в пресс-службе.

Способность дозаправляться топливом в воздухе значительно расширяет радиус действия авиации и позволяет действовать самолетам как в оперативно-тактической глубине, так и для решения задач в районах, находящихся на большом удалении от места базирования с применением всей номенклатуры вооружения класса "воздух - воздух" и "воздух - поверхность". Так же подготовка экипажей к дозаправке в воздухе позволяет при необходимости перебазировать авиационные подразделения на дальние аэродромы беспосадочным способом.