Расчеты "Солнцепеков" уничтожили опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении

В районе Торского украинские военные попытались атаковать позиции вооруженных сил РФ, но нападение отразили, сообщил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Расчеты тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.

"На краснолиманском направлении экипажи тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" подразделения радиационной, химической и биологической защиты группировки войск "Центр", применив термобарические снаряды, уничтожили опорный пункт противника", - сказал он.

По его словам, в районах населенного пункта Торское и Серебрянского лесничества подразделения противника при поддержке боевых машин пехоты 63-й и 42-й механизированных бригад ВСУ предприняли попытку атаки позиций российских войск. В результате авиационного удара вертолетов Ка-52 и Ми-35, а также при поддержке артиллерии группировки войск "Центр" противник понес значительные потери в личном составе и технике.