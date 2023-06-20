В ЛНР заявили о попытках ВСУ ударить по флангам военных РФ на краснолиманском направлении

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что такая тактика противника рассчитана не на продвижение вперед, а на нанесение "максимального ущерба" российским военнослужащим

ЛУГАНСК, 20 июня. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) малыми группами пытаются зайти во фланги российских военнослужащих на краснолиманском участке фронта, чтобы прорвать линию обороны. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, на краснолиманском направлении солдаты ВСУ маневрируют и пытаются ударить по флангам российских военнослужащих. "В районе населенных пунктов Невское, Макеевка Луганской Народной Республики, Терны, а также в Серебрянском лесничестве отмечаются единообразные действия вооруженных формирований Украины. Отвлекая наши подразделения на основных направлениях удара, малыми группами противник старается зайти во фланги и пытается отсечь часть наших войск", - сказал он.

Офицер отметил, что такая тактика противника рассчитана не на продвижение вперед, а на нанесение "максимального ущерба" российским военнослужащим. "Таким образом украинское командование рассчитывает истощить наши силы на определенных участках для прорыва на них линии обороны", - рассказал Марочко.

Ранее в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что авиация и артиллерия группировки войск "Центр" за сутки уничтожили на краснолиманском направлении до 105 военных ВСУ.