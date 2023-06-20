В ЛНР сообщили об уничтожении за неделю около 2,3 тыс. бойцов ВСУ и наемников

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что самые большие потери Вооруженные силы Украины понесли на донецком направлении

ЛУГАНСК, 20 июня. /ТАСС/. Российские силы за неделю уничтожили порядка 2,3 тыс. украинских военнослужащих и иностранных наемников. Об этом сообщил ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"За отчетный период (за неделю - прим. ТАСС) ВС РФ было уничтожено порядка 2 300 украинских боевиков и иностранных наемников", - сказал он.

Марочко отметил, что самые большие потери Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли на донецком направлении - более 1,5 тыс. военнослужащих.

"Также нашими войсками [на нескольких направлениях] уничтожено порядка 60 единиц автомобильной техники, более 30 различных боевых бронированных машин, около 40 различных артиллерийских систем, из которых 4 - стоящие на вооружении стран НАТО", - сказал собеседник агентства.

13 июня Марочко сообщал ТАСС, что российские военнослужащие на купянском, краснолиманском и донецком направлениях за неделю уничтожили почти на 1 тыс. солдат ВСУ и иностранных наемников больше, чем за предыдущий аналогичный период.