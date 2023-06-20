20 июня, 09:38
Военная операция на Украине

Шойгу рассказал об ответе РФ на возможное применение Киевом HIMARS и Storm Shadow вне СВО

© Минобороны России

По словам главы Минобороны, это повлечет незамедлительные удары по центрам принятия решений на Украине

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Применение ракет HIMARS и Storm Shadow вне зоны СВО повлечет незамедлительные удары по центрам принятия решений на Украине и будет означать полноценное втягивание США и Великобритании в конфликт.

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Об этом заявил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии военного ведомства.

"Применение этих ракет вне зоны проведения специальной военной операции будет означать полноценное втягивание США и Великобритании в конфликт и повлечет незамедлительные удары по центрам принятия решений на территории Украины", - сказал глава военного ведомства, добавив, что данные о таких планах Киева есть. 

Теги:
Шойгу, Сергей КужугетовичУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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