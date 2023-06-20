Шойгу рассказал об ответе РФ на возможное применение Киевом HIMARS и Storm Shadow вне СВО

По словам главы Минобороны, это повлечет незамедлительные удары по центрам принятия решений на Украине

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Применение ракет HIMARS и Storm Shadow вне зоны СВО повлечет незамедлительные удары по центрам принятия решений на Украине и будет означать полноценное втягивание США и Великобритании в конфликт.

Об этом заявил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии военного ведомства.

"Применение этих ракет вне зоны проведения специальной военной операции будет означать полноценное втягивание США и Великобритании в конфликт и повлечет незамедлительные удары по центрам принятия решений на территории Украины", - сказал глава военного ведомства, добавив, что данные о таких планах Киева есть.