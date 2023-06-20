20 июня, 09:38
Военная операция на Украине

Шойгу рассказал о планах ВСУ нанести удары по Крыму ракетами HIMARS и Storm Shadow

© Минобороны России

По словам главы Минобороны, применение этих ракет вне зоны СВО повлечет незамедлительные удары по центрам принятия решений на Украине и будет означать полноценное втягивание США и Великобритании в конфликт

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Руководство Вооруженных сил Украины (ВСУ) планирует нанести удары по территории России, в том числе по Крыму, ракетами HIMARS и Storm Shadow. Об этом заявил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии военного ведомства.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"По нашим данным, руководство Вооруженных сил Украины планирует нанести удары по территории Российской Федерации, включая Крым, ракетами HIMARS и Storm Shadow", - сообщил он.

Министр подчеркнул, что применение этих ракет вне зоны СВО повлечет незамедлительные удары по центрам принятия решений на Украине и будет означать полноценное втягивание США и Великобритании в конфликт.

Кроме того, Шойгу отметил, что Киев продолжает попытки атак на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях, задействуя элитные соединения, обученные специалистами НАТО, а также большое количество западных вооружений. 

Теги:
Шойгу, Сергей КужугетовичУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация