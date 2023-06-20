Шойгу рассказал о планах ВСУ нанести удары по Крыму ракетами HIMARS и Storm Shadow

По словам главы Минобороны, применение этих ракет вне зоны СВО повлечет незамедлительные удары по центрам принятия решений на Украине и будет означать полноценное втягивание США и Великобритании в конфликт

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Руководство Вооруженных сил Украины (ВСУ) планирует нанести удары по территории России, в том числе по Крыму, ракетами HIMARS и Storm Shadow. Об этом заявил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии военного ведомства.

"По нашим данным, руководство Вооруженных сил Украины планирует нанести удары по территории Российской Федерации, включая Крым, ракетами HIMARS и Storm Shadow", - сообщил он.

Министр подчеркнул, что применение этих ракет вне зоны СВО повлечет незамедлительные удары по центрам принятия решений на Украине и будет означать полноценное втягивание США и Великобритании в конфликт.

Кроме того, Шойгу отметил, что Киев продолжает попытки атак на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях, задействуя элитные соединения, обученные специалистами НАТО, а также большое количество западных вооружений.