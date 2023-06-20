20 июня, 09:38
Военная операция на Украине

Шойгу: ВСУ бросают элитные соединения на южнодонецкое, запорожское, донецкое направления

© Минобороны России

По словам главы Минобороны, личный состав этих соединений обучали специалисты НАТО

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Киев продолжает попытки атак на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях, задействуя элитные соединения, обученные специалистами НАТО.

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Об этом заявил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии военного ведомства.

"Украинские войска продолжают предпринимать попытки наступательных действий на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях. При этом киевский режим задействует большое количество западных вооружений и элитные соединения, личный состав которых обучался специалистами НАТО", - сообщил он. 

Теги:
Шойгу, Сергей КужугетовичУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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